Бишкек, , 12:44 — REGNUM Киргизстанские военнослужащие принимают участие в военных учениях Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2019», проходящих на полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Киргизии.

В ходе маневров воинские контингенты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана общей численностью более трех с половиной тысяч человек проведут совместную учебную операцию по блокированию и уничтожению отрядов террористов.

Участники учений отрабатывают ведение разведки и обмен разведданными, совместное поражение важных целей, десантирование и последующее преследование противника, нанесение воздушных и артиллерийских ударов, методы ведения контрпропаганды в населенных пунктах, захват улиц и кварталов, патрулирование и сопровождение автоколонн, противодействие массовым беспорядкам, спасение и оказание помощи мирному населению.