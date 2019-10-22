Кванджу, Южная Корея, , 12:17 — REGNUM В южнокорейском Кванджу состоится встреча министров культуры Южной Кореи и стран АСЕАН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, мероприятие пройдет в культурном центре Asia Culture Center с 23 по 24 октября.

В рамках данной встречи стороны обсудят вопросы сотрудничества Южной Кореи и стран АСЕАН в разных областях, включая взаимопонимание, укрепление сотрудничества между учреждениями и организациями культуры и искусства, сохранение культурно-исторических объектов.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.