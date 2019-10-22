Вашингтон, 22 октября 2019, 11:49 — REGNUM Желание президента США Дональда Трампа помочь сирийским курдам удержать контроль над нефтяными месторождениями в Сирии является «абсолютно незаконным», заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.
По словам Ларисона, запутанная политика Трампа в Сирии представляет собой «ядовитую смесь грабежа с одержимостью Ираном».
Напомним, ранее стало известно о плане Трампа, который предусматривает сохранение в Сирии около 200 американских солдат, которые должны помочь сирийским курдам удержать контроль над нефтяными месторождениями на востоке страны и не допустить продвижения в данный район правительственных войск Сирии и российских сил.