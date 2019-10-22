Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Желание президента США Дональда Трампа помочь сирийским курдам удержать контроль над нефтяными месторождениями в Сирии является «абсолютно незаконным», заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

«Помимо очевидных практических трудностей, связанных с удержанием контроля над сирийскими нефтяными месторождениями силами нескольких сотен солдат, проблема также заключается в абсолютной незаконности того, что Трамп предлагает сделать. Мало того, что американские силы так и не получили никаких юридических оснований, оправдывающих их присутствие в Сирии, включая разрешение со стороны Конгресса, американское правительство также не имеет право на то, чтобы продавать сирийскую нефть», — говорится в статье.

По словам Ларисона, запутанная политика Трампа в Сирии представляет собой «ядовитую смесь грабежа с одержимостью Ираном».

«Сохранение небольшого военного контингента, который администрация президента США Дональда Трампа решила оставить в Сирии, не имеет за собой какой-либо реальной военной цели», — добавил Ларисон.

Напомним, ранее стало известно о плане Трампа, который предусматривает сохранение в Сирии около 200 американских солдат, которые должны помочь сирийским курдам удержать контроль над нефтяными месторождениями на востоке страны и не допустить продвижения в данный район правительственных войск Сирии и российских сил.