Могадишо, , 12:08 — REGNUM Официальные представители правительства Сомали заявили, что военные истребители союзников правительства совершили несколько успешных авиаударов по базам террористов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах Джилиб и Джамаам региона Нижняя Джубба. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Представители федерального правительства сообщили СМИ, что несколько боевиков группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в результате атаки с воздуха, но никаких более подробных данных пока не сообщается.

Боевые самолеты также атаковали цель в виде колонны грузовиков террористов, которая перемещалась через Харам, и, по заявлению властей, все боевики были уничтожены.

В настоящее время сомалийские вооруженные силы активизировали спецоперации в районах Нижняя Шабелле и Нижняя Джубба, направленные на уничтожение оставшихся опорных пунктов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).