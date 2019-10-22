Аддис-Абеба, , 12:17 — REGNUM Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде и управляющий Национальным банком Эфиопии Инагер Десси провели переговоры с управляющим директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В ходе обсуждения министр Шиде проинформировал главу МВФ о программах реформ, внедряемых в Эфиопии, чтобы обеспечить экономический рост и создать благоприятную инвестиционную среду для инвесторов.

Кристалина Георгиева, со своей стороны, заверила чиновников в твердой приверженности МВФ поддержке усилий Эфиопии по реализации реформ, направленных на стимулирование устойчивого и всестороннего роста экономики страны.

Ранее эфиопский министр финансов также провел переговоры с эфиопами, работающими в Группе Всемирного банка. Он представил участникам доклад о проводимых в Эфиопии политических, экономических и социальных реформах. Брифинг в основном посвящен вовлечению диаспоры, приверженности правительства развитию отечественной экономики, обеспечению мира и безопасности в стране и интеграции региона в различных формах.