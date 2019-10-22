Аддис-Абеба, , 12:00 — REGNUM По словам президента России Владимира Путина, Москва планирует в ближайшее время договориться с Эфиопией о погашении оставшегося долга страны. В преддверии саммита Россия-Африка Путин заявил, что в постсоветский период, в конце 20-го века, Россия простила долгов на 20 миллиардов долларов США африканским странам, которые были должны еще Советскому Союзу. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Эфиопия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поэтому мы решили, что для всех будет лучше всего начать наше сотрудничество с нуля», — подчеркнул Путин. «Мы ожидаем, что оставшийся долг Эфиопии перед Россией (163,6 млн долларов США) будет погашен на аналогичных условиях. Соответствующий проект соглашения в настоящее время разрабатывается», — сказал президент России.

По его словам, в отношении некоторых из оставшихся долгов в настоящее время используются другие механизмы. В качестве примера Путин привел программу обмена долгами на цели развития, которая служит основой для межправительственных соглашений с Мадагаскаром, Мозамбиком и Танзанией. Он добавил, что Россия вносит вклад в международные программы помощи Африке в рамках Программы развития ООН, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Международной организации гражданской обороны.

Путин пояснил, что данные экономические проблемы будут подробно рассмотрены в ходе экономического форума в Сочи 23−24 октября. «Мы готовы выслушать предложения наших африканских партнеров и поделиться нашими соображениями».