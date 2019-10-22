Токио, , 09:43 — REGNUM Государственный визит вице-президента Индонезии Маруфа Амина в Токио по случаю коронации императора Нарухито еще больше укрепит двусторонние отношения между Индонезией и Японией, сообщает информагентство Antara.

«Для Индонезии, особенно для вице-президента, это не просто первый визит за границу, поскольку с момента инаугурации прошло не более 24 часов. Это главным образом отражает сильные и тесные отношения между Индонезией и Японией», — заявил секретарь вице-президента страны Мохамад Умар в Токио.

Известно, что церемония коронации императора Нарухито состоится во вторник, 22 октября в императорском дворце в Токио с участием 2000 гостей из Японии и представителей из 170 стран. На церемонии коронации вице-президента Маруфа Амина будет сопровождать его супруга.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди также отправилась в Токио вместе с сопровождающими лицами вице-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2019 года состоялась церемония инаугурации президента Индонезии Джоко Видодо и вице-президента страны Маруфа Амина.

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