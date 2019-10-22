Оттава, , 09:37 — REGNUM Правящая Либеральная партия Канады, которую возглавляет премьер-министр страны Джастин Трюдо, победила на парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии страны.

Так, партия Трюдо одержала победу в 156 из 338 избирательных округов и набрала 33% голосов. Консервативная партия Канады заручилась поддержкой в 122 округах, набрав 34,5% голосов. На третьем месте — «Квебекский блок», победивший в 32 округах (7,9%).

Таким образом, Либеральная партия не получила большинства в нижней палате законодательного органа страны — палате общин, поскольку для этого им необходимо было одержать победу как минимум в 170 округах.

По итогам выборов в Канаде будет сформировано правительство меньшинства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Канаде прошли 43-и парламентские выборы. По итогам голосования канадцы выбрали партию, которая будет представлять их интересы в палате общин, а лидер победившей партии займет должность премьер-министра Канады.

Ранее Джастин Трюдо заявил, что его партия и правительство продолжат борьбу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и «силами популизма и хаоса».

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