Багдад, , 05:24 — REGNUM Власти Ирака боятся к появлению на территории страны террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за военной операции Турции на северо-востоке Сирии, заявил глава иракского минфина Фуад Хусейн, сообщает газета The Washington Post.

По его словам, террористические ячейки все еще остаются на территории Ирака. Он отмечает, что нестабильность в Сирии может привести к активизации исламистских боевиков на иракской территории.

«Вновь мы сталкиваемся с угрозой войны», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября сирийские правительственные войска решили усилить линию соприкосновения с турецкими военными. Эти меры предпринимаются к окончанию пятидневного периода прекращения огня.

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