Ханой, , 09:40 — REGNUM Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Данг Тхи Нгок Тхинь провела встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо. Встреча состоялась 21 октября в рамках рабочего визита Данг Тхи Нгок Тхинь в Индонезию.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Данг Тхи Нгок Тхинь поздравила президента Индонезии с официальным вступлением в должность. Кроме того, лидеры обеих стран высоко оценили динамику двустороннего сотрудничества.

Данг Тхи Нгок Тхинь отметила, что Индонезия является особым партнером Вьетнама в АСЕАН. Один из приоритетов Вьетнама — развитие сотрудничества с Индонезией как на двусторонней, так и на многосторонней основе.