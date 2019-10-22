Киншаса, , 09:41 — REGNUM Власти ДРК продолжают прилагать усилия по предотвращению вооруженных столкновений в провинции Южное Киву, находящейся в восточной части ДРК, в частности в районах рек Рузизи и Физи.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, вооруженные группировки в стране продолжают наращивать свои силы в этих районах и вызывать напряженность среди населения. В связи с этим руководство ДРК готовится начать переговоры, в которых примут участие различные заинтересованные лица, в том числе активисты гражданского общества.

19 октября член парламента Норберт Басенгизи Катинтима представил четырехстраничный доклад на рассмотрение премьер-министра, в котором он сделал несколько рекомендаций правительству. Чиновник утверждает, что является представителем одной из тринадцати притесняемых этнических общин в провинции Южное Киву, откуда он родом.

Его предложения направлены на прекращения вражды между шестью этническими группами (нуламуленге, тутси, фулиру, ньинду, вира и рунди). Как утверждается, у каждой из этих народностей в настоящее время есть своя вооруженная группировка. Власти намерены призывать племена сложить оружие. Для достижения этой цели Норберт Басенгизи Катинтима предлагает сформировать комитет по контролю за процессом разоружения и возвращению представителей народностей к мирной жизни. Если группировки согласятся сделать это, то они будут привлечены к переговорам, которые будут проходить не только между представителями этносов, но и при участии правительства ДРК.

Норберт Басенгизи Катинтима также призвал правительство ДРК начать переговоры с Руандой и Бурунди, обвиняемыми в разжигании конфликтов в конголезских регионах посредством финансирования вооруженных группировок.

Однако активисты гражданского общества отклонили предложения Норберта Басенгизи Катинтимы, напомнив ему о тех преступлениях и убийствах, совершенных им в провинции, когда он являлся членом бывшей повстанческой группировки «Конголезское объединение за демократию».