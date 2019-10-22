Кишинёв, , 00:52 — REGNUM В Молдавии 20 октября вместе с местными выборами прошли довыборы в парламент страны в округах, где избранные депутаты ранее сложили мандаты. Как передает ИА REGNUM, от «приднестровского округа» в парламент Молдавии избран социалист Виталий Ефтодиев.

По западноевропейскому округу мандат получила кандидат от ACUM, журналистка Галина Сажина, которая уже 13 лет живет в Италии. От округа, включающего пригороды Кишинева, в парламент избрался Василий Нэстасе — брат главы МВД Андрея Нэстасе. На округе в Ниспоренах победил демократ Геннадий Вердеш.

Мандаты освободились после того, как Майя Санду и Андрей Нэстасе ушли в правительство, олигарх Владимир Плахотнюк отдал власть, бежал из страны и сложил мандат, а избранный по «приднестровскому» округу Виорел Мельник отказался от мандата.