Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полностью готов начать военные действия против Турции, но предпочитает обходиться мирными методами, заявил 21 октября госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, президент Трамп выбирает из всех возможных вариантов мир, предпочитая его войне.

«Если военные действия будут неизбежны, то будьте уверены, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», — сказал Помпео.

Напомним, по соглашению США и Турции от 17 октября на севере Сирии приостановлена на 120 часов турецкая военная операция «Источник мира». За это время Вашингтон пообещал обеспечить отвод курдских отрядов на 30 км от границы Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Эрдоган неоднократно заявлял о том, что в случае невыполнения обещаний США военные действия будут возобновлены.

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