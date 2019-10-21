Джакарта, , 23:19 — REGNUM С визитом в Индонезии, посвященном инаугурации президента этой страны Джоко Видодо, переизбранного на высший государственный пост, побывал заместитель председателя КНР Ван Цишань, сообщает 21 октября Синьхуа.

Китайский спецпосланник передал главе индонезийского государства поздравления и наилучшие пожелания председателя КНР Си Цзиньпина, выразив уверенность, что под его руководством Индонезия добьется новых успехов, а двусторонние отношения получат дальнейший импульс к развитию. По его словам, в Китае высоко оценивают заслуги Видодо перед страной, а также его существенный вклад в сопряжение инициативы «Пояса и пути» со Стратегией развития Индонезии.

Ван Цишань особо отметил дружбу, добрососедство и взаимовыгодный характер отношений Пекина и Джакарты, сотрудничество между которым, особенно в инфраструктурной сфере, стало образцом межгосударственных отношений. В частности в кооперации сторон успешно продвигается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Джакарта — Бандунг.

Видодо в свою очередь сердечно поздравил государственное руководство и народ КНР с 70-летием образования Нового Китая и пожелал этой стране внести еще больший вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе и во всем мире.