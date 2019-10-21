Москва, , 20:43 — REGNUM Авиационная группа ВКС России из стратегических ракетоносцев Ту-160 и военно-транспортных самолётов приземлится на авиабазе ВВС ЮАР «Уотерклуф», сообщает 21 октября The Aviationist.

По информации издания, базирование на аэродроме «Уотерклуф» будет не единственным элементом взаимодействия военных лётчиков двух стран.

В воздушном пространстве ЮАР российские самолёты будут взаимодействовать с истребителями Gripen и Hawk Mk 120 из состава авиачастей ВВС ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Минобороны России опубликовало информацию о визите стратегических ракетоносцев Ту-160 в ЮАР. Также в составе авиагруппы будут самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и АН-124 «Руслан».

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