Анкара, , 20:13 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на TRT World Forum в Стамбуле заявил: «Турецкая Республика как государство никогда на протяжении 17−18 лет, пока наша партия у власти, не вела и не ведёт переговоров с террористическими группировками, это не случится и впредь».

Шеренга Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Равным образом мы не ведём переговоров с террористами. Другие могут это делать, они нас не интересуют, однако в то же время важно, чтобы внешняя политика отражала, где кончается международное гуманитарное право, и начинается борьба с терроризмом».

Турецкий лидер добавил: «С одной стороны, вы говорите о борьбе с террористами, а с другой — вы таким образом потакаете им. Потакаете так, что, если в северную Сирию через Ирак попало 30 тыс. фур с оружием, боеприпасами, снаряжением и продовольствием, интересно, что на это скажут те, кто считают себя самыми сильными в мире?».