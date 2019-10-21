Анкара, , 20:20 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на заседании TRT World Forum в Стамбуле по поводу приостановленной по соглашению с США операции «Источник мира» в Сирии заявил: «Из 120 часов у террористов осталось 35, чтобы уйти из зоны безопасности. Если они не сделают этого, мы возобновим операцию».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Беспокоящий огонь по нашим позициям всё ещё ведётся, и наши военнослужащие на него отвечают».

Министр добавил: «В нашем регионе мы столкнулись с множеством проблем. Есть и другие глобальные вопросы, такие как ультраправые, ультралевые, ксенофобия, односторонность, однако самой серьёзной проблемой нашего века является терроризм. Сейчас ультралевые, особенно в Европе, пытаются исключить Рабочую партию Курдистана из списка террористических организаций. Потому что они считают, что та придерживается одной с ними марксистско-ленинистской коммунистической идеологии. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что у нас нет никаких проблем ни с одной политической партией именно в плане идеологии».