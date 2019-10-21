Москва, , 19:28 — REGNUM Поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой без какого-либо разбирательств поспешили представить как заслуженное стечение обстоятельств для чиновницы без судебных разбирательств. При этом уместность сатиры по этому поводу на Украине подкрепляется лишь слухами о коррупционном источнике средств, которые были потрачены на приобретение имущества. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я ещё понимаю, если бы провели расследование и всё-таки доказали эту версию, которая была озвучена, что этот дом подпалил друг её сына. Но тогда она выглядела бы как клоун — было бы право высмеивать её действия. Однако пока никаких следственных действий нет. Никаких выводов нет. Кто спалил дом, непонятно», — заявил Килинкаров.

«Поэтому если считать за норму, что можно спалить дом человека, которого ты субъективно считаешь коррупционером, — если это брать за основу, то, ребята, вы никогда не построите не только демократическое государство, а вообще никакое», — подчеркнул он.

19 октября состоялся концерт «Квартала 95» с музыкальным номером о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и шоумен Евгений Кошевой. В номере был высмеян факт потери ценного имущества, которое, как намекалось в тексте, было приобретено на деньги от коррупционной деятельности.

Украинский олигарх Игорь Коломойский позже заявил, что не считает насмешкой номер студии «Квартал 95».

«Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — заявил Коломойский.