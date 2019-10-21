Душанбе, , 18:08 — REGNUM Развитие русского языка в Таджикистане обойдётся России в дополнительные 168 млн рублей, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Виктор Водолацкий.

«Мы дополнительно в бюджете выделяем 168 миллионов рублей (…) на развитие русских школ в Таджикистане», — цитирует его слова «Дума ТВ».

Как подчеркнул Водолацкий, на самом деле речь идёт не только о школах. Средства предназначаются для разных ступеней одной системы. В частности, это будут также подготовительные курсы, ресурсный центр и впоследствии бакалавриат.

Напомним, 19 октября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудил в Душанбе вопросы взаимодействия России и Таджикистана в ходе встречи с президентом этой страны Эмомали Рахмоном.