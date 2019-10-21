Амритсар, Индия, , 18:35 — REGNUM Индия согласна на все условия Пакистана по режиму функционирования Картарпурского коридора и подпишет договор с пакистанским руководством 23 октября. Об этом 21 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая» со ссылкой на официальное заявление МИД Индии.

Представители индийского внешнеполитического ведомства подчеркнули: «Хотя Нью-Дели не согласен с решением Исламабада взимать с индийских паломников сервисный сбор за пользование Картарпурским коридором, мы подпишем договор с Пакистаном 23 октября». По словам индийских дипломатов, Нью-Дели продолжит оказывать давление на Исламабад с целью отказаться от взимания пошлин за пользование указанным пропускным пунктом.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на индийско-пакистанской границе, который позволит паломникам-сикхам посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб, а также другие сикхские святыни в пакистанском Панджабе без получения пакистанской визы. Пропускная способность коридора составит 5 000 паломников в день. Исламабад планирует взимать по 20 долларов с каждого индийского паломника, пересекающего границу. Таким образом, благодаря Картарпурскому коридору Пакистан сможет выручать около 3 млн долларов ежемесячно.