Москва, , 17:41 — REGNUM После подписания документов урегулирования в Донбассе по «формуле Штайнмайера» официальный Киев, включая украинского президента Зеленского, производит невнятные и противоречивые действия, заявил 21 октября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По мнению Юрия Ушакова, в действиях официальных представителей Киева наблюдается «невнятица».

"Много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», — сказал Юрий Ушаков.

При этом, отметил помощник президента, всё это сопровождается публичными акциями украинских националистов как на линии соприкосновения сил, так и в Киеве.

Юрий Ушаков напомнил, что в «формуле Штайнмайера» указан план-график разведения войск в Донбассе, но Киев до сих пор не предпринял реальных действий.

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