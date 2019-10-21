Москва, , 17:19 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский вывел внутриполитическую борьбу на новый уровень публичности. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1», комментируя скандал в связи с поджогом дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

«Хор имени Веревки заказать стоит немалых денег. Эту песенку запустили ещё и на день рождения Гонтаревой, на её юбилей. Все понимают, от кого подарочек такой дорогостоящий. Все прекрасно понимают. Недаром Коломойский кричит «браво!», — заявил Корнилов.«Смотрите на цинизм ситуации: его спрашивают, разве можно смеяться над пожаром? А он отвечает, что в Донбассе тоже дома горели. То есть видимо полагая, что и над этим можно смеяться. Говорит человек, прямо ответственный за пожары этих домов», — отметил он.

19 октября состоялся концерт «Квартала 95» с музыкальным номером о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и шоумен Евгений Кошевой.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не считает насмешкой номер студии «Квартал 95», посвященный поджогу дома Гонтаревой, так как речь идет не о последнем ее имуществе.

«Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — заявил Коломойский.