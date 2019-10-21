* талибов — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 18:39 — REGNUM 20 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории провинций Забул (столица провинции — г. Калат) и Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны при активной поддержке с воздуха, было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны подготовили наступление на укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории вышеупомянутых провинций.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было уничтожено несколько укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с хранившимися там оружием и боеприпасами.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.