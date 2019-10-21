Эль-Камышлы, Сирия, , 16:35 — REGNUM Жители сирийского города Эль-Камышлы забросали уходящих из Сирии американских военных помидорами, камнями и нецензурными выражениями, сообщает 21 октября агентство Hawar, сопроводив публикацию видеороликом.

Видеозапись демонстрирует «тёплые проводы» колонны бронеавтомобилей военных США.

Агентство утверждает, что это является реакцией на решение Вашингтона «сдать» своих курдских союзников Турции.

Напомним, вывод военных контингентов США с северо-востока Сирии начался одновременно с турецкой военной операцией «Источник мира».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную, главным образом, против сирийских курдов. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о паузе в боевых действиях на 120 часов, за которые курдские отряды должны отойти на 30 км от границы с Турцией.

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