Тегеран, , 15:48 — REGNUM Власти Ирана выступили против планов Турции по установлению контрольно-пропускных пунктов на севере Сирии, об этом 21 октября говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

«Мы против создания Анкарой военных постов в Сирии», — подчеркнул официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, выступая на пресс-конференции в Тегеране.

Иран выступает за территориальную целостность Сирии и призывает международное сообщество уважать ее, заключил Мусави.

Напомним, Исламская Республика последовательно поддерживала официальный Дамаск с самого начала внутреннего конфликта в стране, разразившегося в 2011 году.

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