Санто-Доминго, , 16:37 — REGNUM Бывший президент Доминиканской Республики Леонель Фернандес вышел из «Партии доминиканского освобождения» и сложил полномочия её председателя. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В обращении к народу Фернандес заявил, что он не может быть членом партии, в которой правят авторитаризм и которая служит личным интересам отдельных фигур.

Экс-президент уже готов развивать свой собственный политический проект — «Сила народа». Новую партию он назвал «проектом национального единства и подлинной демократии».

Фернандес возглавлял «Партию доминиканского освобождения» на протяжении 17 лет. 6 октября он проиграл на первичных выборах кандидатов в президенты своему главному партийному сопернику Гонсало Кастильо. С результатами выборов Фернандес не согласился, назвав их «фальшивыми».