Ставрополь, , 15:04 — REGNUM На Северном Кавказе прошли учения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». По тревоге были подняты около 300 военнослужащих-контрактников. Они проследовали маршем к месту выполнения боевой задачи, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе Южного военного округа.

Расчет «Искандер-М» Mil.ru

В учениях было задействовано более 100 единиц вооружения, а также спецтехники и военной техники. Военнослужащие нанесли массированный электронный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегическим объектам условного противника. Кроме того, были успешно выполнены задачи по отражению атак группа диверсантов-разведчиков.

В рамках учений ракетчики также отработали навыки преодоления участков зараженной местности.

Читайте также: Более 1500 военных подняты по тревоге и совершают марш в Карачаево-Черкесию