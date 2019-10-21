Черкесск, , 13:51 — REGNUM По тревоге подняты на Ставрополье около 1500 военнослужащих. Колонны направились маршем в Карачаево-Черкесию, где будут проходить учения с применением авиации, сообщили иА РЕ 21 октября в пресс-службе Южного военного округа.

Во время марша колонны прикрывают с воздуха вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М. В районе полигона Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии пройдут двусторонние учения с горными мотострелками. Здесь будет разыгран общевойсковой бой с участием армейской авиации, артиллерии, подразделений ПВО и разведки.

Как отметили в округе, нынешние учения станут итоговыми за 2019 год. Всего в них будет задействовано более 300 единиц военной и специальной техники.