Вашингтон, , 14:20 — REGNUM В ВМС США много лет подряд проводятся учения ICEX (Ice Experiments). В переводе на русский это означает «ледовые эксперименты». С 2016 года на данных учениях приступили к массовой отработке новых технологий, связанных с применением автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Об этом пишет газета «Взгляд».

Суть технологии следующая. На дальности около 1,8 километра от подводной лодки действует необитаемый подводный аппарат. Его диаметр соответствует диаметру торпеды, соответственно он может быть выпущен из торпедного аппарата. Аппарат способен применяться как в автономном, так и дистанционном режиме. В то же время есть возможность применять его и на «шланговой» катушке телеуправления торпедой. Тогда дальность управления возрастает до десятков километров от субмарины.

Рой таких АНПА — это эффективная разведывательная система, которая будет снабжать подлодку полной информацией о подводной обстановке вплоть до трёхмерной картины и при этом на большом расстоянии. В случае обнаружение подводных лодок противника АНПА могут дать целеуказание на применение по ним оружия — штатных торпед. И что важно, американская подлодка будет вне пределов обнаружения для противника.

Отработка ВМС США этой технологии и тактики именно подо льдом не оставляет сомнений против кого это нацелено. Речь идёт о России. Нашу страну ожидает серьёзная схватка за Северный морской путь.