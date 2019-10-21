Вильнюс, , 12:45 — REGNUM Загрязнение твёрдыми частицами воздуха в разных районах шестого по величине города Литвы Алитуса превышает норму от 1,5 до 8 раз, а пожар на заводе по переработке покрышек до сих пор до конца не потушен. Об этом сегодня, 21 октября, на пресс-конференции рассказала глава МВД Литвы Рита Тамашюнене вместе с представителями различных спасательных служб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожар, который начался в ночь на 16 октября, локализован, однако отдельные очаги даже спустя пять суток продолжают тлеть. Территория по-прежнему в густом дыму, а весь комплекс зданий практически уничтожен огнём. Природоохранники надеются, что загрязнение не затронет экосистему реки Неман.

Жителям по-прежнему рекомендуется стараться избегать долго находиться на открытой местности, а у кого есть такая возможность — покинуть город. Категорически не рекомендуется употреблять продукты питания, купленные в точках продаж под открытым небом, как и использовать овощи с собственных огородов.

На месте пожара работают расчёты со всех близлежащих районов, привлечена тяжёлая техника. Во время активной фазы тушения пожара привлекались военные.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве горит крупнейший завод по переработке покрышек