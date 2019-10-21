Вильнюс, 21 октября 2019, 12:12 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в Токио провёл встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, где, как отмечает пресс-служба главы Литвы, рассказывал об угрозах Литве со стороны Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 октября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». При этом власти страны стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве сорвался проект по строительству новой АЭС, которую собирались строить вблизи с остановленной Игналинской АЭС. Новую Висагинскую АЭС должна была построить компания Hitachi.