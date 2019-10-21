Вильнюс, , 12:12 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в Токио провёл встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, где, как отмечает пресс-служба главы Литвы, рассказывал об угрозах Литве со стороны Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 октября.

«Мы пережили катастрофы и столкнулись с последствиями аварий на атомных электростанциях. Наш опыт является уроком для всего мира, который говорит о необходимости надлежащей оценки угроз ядерной энергетики. Мир должен извлечь уроки из трагедий на АЭС в Фукусиме и Чернобыле, мы должны совершенствовать инструменты обеспечения безопасности ядерной энергетики и активно действовать на международной арене, представляя право жителей не только нашего региона, Евросоюза, но и всего мира на безопасное соседство», — сказал Науседа и рассказал Абэ об «угрозе, которую представляет Белорусская АЭС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». При этом власти страны стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве сорвался проект по строительству новой АЭС, которую собирались строить вблизи с остановленной Игналинской АЭС. Новую Висагинскую АЭС должна была построить компания Hitachi.