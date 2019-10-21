Скопье, , 12:26 — REGNUM 20 октября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев прокомментировал итоги встречи партийных лидеров страны, проведенной президентом Стево Пендаровски.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе обсуждения ситуации, сложившейся после решения Совета ЕС отложить вопрос о назначении даты переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС до весны 2020 года, было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов. Точная дата проведения выборов будет назначена в ходе следующей встречи политических лидеров.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что досрочные выборы состоятся 12 апреля, в то время как техническое правительство будет сформировано к началу марта. Также Заев заявил о намерении обсудить с другими партийными лидерами введение новой избирательной модели.

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