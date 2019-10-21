Москва, , 10:17 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что привлечь иностранных инвесторов в Россию можно только «предсказуемой политикой и нормальным деловым климатом». Об этом премьер заявил в интервью «Россия 24» по случаю заседания консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое пройдет 21 октября в подмосковных Горках.

«Мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период, — пояснил Медведев политику правительства РФ в отношении инвесторов. — Недаром же мы говорим: если налоговое законодательство меняется, то, во-первых, это нельзя делать с обратной силой. И мы даём компаниям возможность подготовиться. С другой стороны, мы говорим о том, что если налоговое законодательство изменено — тот или иной налог изменился, какой-то платёж в бюджет, — то в течение длительного времени, предсказуемого периода, больше этот налог трогать нельзя. Я считаю, это лучше всего гарантирует инвестиции. И внутренние, и иностранные инвестиции».

Он также отметил, что сегодня власти РФ, в отличие от 1990-х годов, одинаково относятся и к зарубежным, и к российским инвесторам, не делая кому-либо преференций и обеспечивая равные возможности для вложения средств в российскую экономику.

«Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получить одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов <…> это такая общая рамка, которая удобна для всех: применение национального режима по отношению к любым инвестициям», — сказал глава правительства РФ.

Медведев добавил, что в России иностранные инвесторы в последние годы «не только инвестируют в выгодные для них виды деятельности, которые действительно растут и развиваются — начиная от энергетики и заканчивая высокими технологиями, фармацевтикой, — но и создают подразделения по научно-исследовательским работам».

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