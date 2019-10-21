Ямусукро, , 10:12 — REGNUM Бывший лидер повстанцев Кот-д'Ивуара Гийом Соро, а также бывший спикер парламента западноафриканской страны заявил, что он будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Гийом Соро Zenman

«Я решил, что стану кандидатом в 2020 году», — сказал Соро радиостанциям RFI и France 24, добавив, что сделает «официальное заявление» после возвращения в Кот-д'Ивуар.

Будучи бывшим премьер-министром и помощником президента Алассара Уаттара, Соро создал свою собственную партию «Generations et peuples solidaires» («Солидарность людей и поколений»). В интервью радиостанциям он заявил, что он, как и президент Франции Эммануэль Макрон, может удивить политологов.

«Я решил взять свою судьбу в свои руки, — сказал Соро. — Мне 47 лет, и я думаю, что пойду один».

По информации издания, выборы в следующем году станут серьезным испытанием для западноафриканской страны после того, как спорные выборы 2010−2011 гг. закончилось вспышкой насилия, в результате которой погибло 3000 человек.