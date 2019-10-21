Москва, , 08:56 — REGNUM Нештатная ситуация произошла во время пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с подводного атомного крейсера К-44 «Рязань». Инцидент произошел на финальной стадии стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», которой руководил лично президент РФ Владимир Путин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Министерству обороны России.

Сообщается, что по команде «пуск» вторая МБР не покинула пусковой шахты, в результате чего подводная лодка вернулась к месту постоянного базирования с одной неотстрелянной ракетой.

В настоящее время в Минобороны создана специальная комиссия из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности, члены которой намерены установить причины сбоя работы оборудования.

Сообщается также, что отказавшая ракета Р-29Р была поставлена на вооружение в 1977 году и на тот момент являлась самой прогрессивной моделью. Первая в мире ракета морского базирования, оснащенная разделяющейся боеголовкой с индивидуальным наведением каждой части, произвела революцию среди боевых ракет.

Однако к настоящему времени Р-29Р находятся на вооружении более 40 лет, поэтому осечки в таких старых ракетах возможны, отмечают эксперты.