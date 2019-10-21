Пекин, , 08:55 — REGNUM Российские военнослужащие оказали содействие Лаосу в разминировании боеприпасов, оставшихся в этой стране со времен американской агрессии. Это является примером военного сотрудничества РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил 21 октября в Пекине министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

РФ и Лаос в текущем году осуществляли совместное председательство в экспертной рабочей группе «СМОА плюс» по гуманитарному разминированию.

«В рамках данного направления взаимодействия российский инженерный отряд в марте этого года очистил от взрывоопасных предметов более ста гектаров территории Лаоса. Обезврежено свыше 340-ка авиационных боеприпасов и мин, оставшихся со времён американской агрессии. Одновременно обучаем лаосских сапёров работе с российским инженерным оборудованием», — сказал Сергей Шойгу.

По словам российского министра, оборонное ведомство России предлагает странам АТР позитивную повестку для сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах.

«Готовы проводить экспертные консультации по самому широкому кругу вопросов, вести работу по унификации терминологии, принимать участие в мероприятиях боевой подготовки», — сказал Шойгу,

В частности, в 2020 году Россия совместно с Мьянмой примет сопредседательство в экспертной рабочей группе «СМОА плюс» по борьбе с терроризмом.