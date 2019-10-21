Пекин, , 08:33 — REGNUM Власти Китая выступают против размещения ракет средней дальности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил 21 октября министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

По его словам, размещение таких ракет может лишь дестабилизировать ситуацию и подорвать стабильность в регионе. Он подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе должно быть открытым и инклюзивным.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент России Владимир Путин направил в ряд государств, включая страны НАТО, письмо, в котором он предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску подтвердила получение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом письма от Кремля, однако заявила, что в НАТО не доверяют предложению России ввести такой мораторий.

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