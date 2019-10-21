Новосибирск, , 07:35 — REGNUM В Новосибирске ждут прибытия Чрезвычайного и Полномочного Посла Хорватии в России Томислава Цара. Завтра, 22 октября, он встретится с мэром города Анатолием Локтем, сообщили ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

«Стороны обсудят перспективы сотрудничества, развитие культурных и экономических связей», — уточнили в мэрии.

В составе хорватской делегации — директор представительства хозяйственной палаты Хорватии в России Яков Деспот, почетный консул Хорватии в Сибирском федеральном округе Виктор Овчинников.