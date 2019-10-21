Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп оставит на востоке САР небольшой мобильный контингент войск для борьбы с террористами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственный источник.

Американский спецназ U.S. Navy

Из сообщения источника издания следует, что 200 спецназовцев необходимы для точечного подавления групп террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее агентство Associated Press распространило информацию о том, что воинский контингент США не превысит 200 человек после вывода основной группы войск.

17 октября произошла личная встреча лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом после которой турецкие власти объявили о приостановке на пять дней своей военной операции в Сирии.

Турция выдвинула условия прекращения военной операции — это отвод курдских вооруженных формирований на 30 км от границы и сдача ими тяжёлого вооружения.

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