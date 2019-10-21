Вашингтон, 21 октября 2019, 05:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп оставит на востоке САР небольшой мобильный контингент войск для борьбы с террористами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственный источник.
Из сообщения источника издания следует, что 200 спецназовцев необходимы для точечного подавления групп террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее агентство Associated Press распространило информацию о том, что воинский контингент США не превысит 200 человек после вывода основной группы войск.
17 октября произошла личная встреча лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом после которой турецкие власти объявили о приостановке на пять дней своей военной операции в Сирии.
Турция выдвинула условия прекращения военной операции — это отвод курдских вооруженных формирований на 30 км от границы и сдача ими тяжёлого вооружения.
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