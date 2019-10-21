Ла-Пас, , 04:31 — REGNUM После обработке 83% бюллетеней Эво Моралес набирает 45,28% голосов избирателей. Об этом сообщает верховный избирательный суд Боливии.

Соперник Моралеса Карлос Меса набирает 38,16% голосов.

Согласно избирательному законодательству Боливии, для победы в первом туре президентских выборов, кандидату нужно получить более 50% голосов избирателей — или не менее 40%, но с отрывом от ближайшего конкурента в 10%.

Напомним, основными соперниками на должность главы государства являются действующий президент Эво Моралес и бывший президент Карлос Меса, руководивший страной с 2003 по 2005 годы.