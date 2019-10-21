Москва, 21 октября 2019, 01:10 — REGNUM Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Соном состоится 21 октября, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Встреча пройдет в рамках визита парламентской делегации КНДР в Совет Федерации. Сообщается, что встреча проходит по приглашению российской стороны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская парламентская делегация посещала Пхеньян в сентябре 2018 года, где парламентарии приняли участия в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию основания Северной Кореи.
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