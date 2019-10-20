Москва, , 23:49 — REGNUM Смысла в моратории на установку ракет средней дальности в Европе в НАТО не увидели. Об этом заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в интервью изданию «Коммерсантъ».

»Россия уже разместила на своей территории эти ракеты (крылатая ракета 9М729 наземного базирования, которую США считают запрещенной), в том числе на европейской части, — сказала Геттемюллер. — С нашей точки зрения, это (предложение) лишено смысла».

По ее словам, то, что ракета 9М729 якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), убеждены все члены альянса.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2019 г. заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил журналистам, что Россия не проводила никаких испытаний ракет, запрещённых ранее существовавшим ДРСМД.

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