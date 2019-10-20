Тбилиси, , 10:04 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 октября утром вылетела в Токио, где примет участие в церемонии восхождения на трон нового императора Японии Нарухито.

По информации пресс-службы президента Грузии, в рамках рабочего визита Саломе Зурабишвили проведет встречи с высокопоставленными представителями правительства Японии и с президентами других стран, которые также приглашены на эту церемонию.

В частности, запланированы встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе, руководителем группы кибербезопасности в центре безопасности, президентом Палаты советников парламента Японии Акико Санто, мэром Токио Юрико Коикэ, представителями парламентской группы дружбы. Кроме того, президент Грузии проведет переговоры с президентами Австрии Александером Ван дер Белленом и Армении Арменом Саркисяном.

С целью углубления отношений между двумя странами в сферах культуры, спорта и туризма Саломе Зурабишвили встретится с представителями секторов туризма и виноделия, исполнительным директором олимпийского комитета Японии и почетным президентом Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

Запланированы встречи с грузинской диаспорой и выступающим на японских турнирах грузинским сумоистом Леваном Горгадзе-Тотиносином.

Рабочий визит президента Грузии завершится 25 октября.