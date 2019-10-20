Кишинёв, , 09:12 — REGNUM В Молдавии сегодня, 20 октября, стартовали выборы в местные органы власти.

Выборы проходят во всех населенных пунктах Молдавии. Гражданам республики предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел, а также более 11 тыс. местных народных депутатов для городских, сельских и районных советов.

Все избирательные участки были открыты в 7:00 по местному времени (совпадает с московским временем) и работают в штатном режиме. Голосование продлится до 21:00. Первые результаты выборов будут уже к 22:00.

Порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Побеждает на выборах тот, кто получил более половины голосов избирателей. Если никто не набирает больше половины голосов, то спустя неделю пройдет второй тур выборов, где победившим будет тот, кто наберет простое большинство. Порога явки во втором туре уже нет.