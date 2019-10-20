Хасек, , 04:02 — REGNUM Курдские отряды покинут близлежащие с турецкой границей районы после того, как Турция даст возможность эвакуировать оставшиеся в городе Рас-эль-Айн подразделения и гражданских лиц, сообщает Associated Press.

Курды (сс) Kurdishstruggle

По заявлению официального представителя коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Эльдара Халиля, эвакуацию из Рас-эль-Айна планируется провести в ближайшие сутки. Только после выхода из этого города курдские бойцы покинут объявленную Турцией 30-километровую пограничную «зону безопасности», заявил Халиль.

Ранее, 19 октября, командир СДС Мазлюм Кобани (Абди) утверждал, что Анкара саботирует договорённость о прекращении огня и препятствует выведению подразделений курдов из Рас-эль-Айна.

Тогда же СДС сообщили, что турки за 36 часов нанесли более 40 ударов по пограничным районам Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, которые должны покинуть курдские бойцы.

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