Лондон, , 04:14 — REGNUM Перенести Brexit на 31 января 2020 г. попросил британский премьер-министр Борис Джонсон главу Европейского совета Дональда Туска, сообщает Reuters.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство опубликовало письмо Джонсона, в котором тот попросил Туска об отсрочке Brexit на три месяца.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Туск 19 октября написал в соцсети, что получил обращение Джонсона, в котором тот просить отложить Brexit.

К этому шагу главу британского правительства обязало решение Палаты общин Великобритании, которые приняли 19 октября соответствующие поправки.

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