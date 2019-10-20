Белград, , 00:58 — REGNUM Интересы своего народа Сербия всегда и везде будет отстаивать, заявил президент этой страны Александр Вучич на церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Вучич «Мы не позволим ограничивать наши интересы, мы защищаем и защитим наши интересы и народ и в Косово и Метохии, и в любом другом месте».

Сербский президент отметил, что «ни один народ так массово не поднимался на войну с фашистами, как сербский».

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Напомним, для участия в церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов в сербскую столицу прибыл российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

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