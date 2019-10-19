Исламабад, , 12:20 — REGNUM 19 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что не боится «Марша свободы» на Исламабад и не считает его большой проблемой, которая может нести угрозу для его правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, это заявление глава правительства сделал во время встречи с делегацией улемов и исламских правоведов, посетивших его администрацию. По словам Имрана Хана, оппозиционная исламистская партия «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)», которая занимается подготовкой «Марша свободы», использует студентов медресе (религиозные школы) в политических целях. По мнению пакистанского премьер-министра, радикализация учащихся религиозных учебных заведений недопустима и опасна для страны.

Напомним, что председатель исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман организует «Марш свободы на Исламабад» 27−31 октября, призвав правительство Пакистана «уйти в отставку и идти домой с миром». Политик заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем.