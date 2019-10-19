Душанбе, , 11:38 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активизировать межпарламентские отношения между Россией и Таджикистаном.

«Динамику задают президенты. Но следует признать, что парламенты стран — стратегических партнеров недостаточно используют свои возможности и потенциал», — сказал Володин в ходе встречи с председателем нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым.

Спикер Госдумы считает необходимым возобновить заседания комиссии, последнее заседание которой состоялось 11 лет назад. Следует также «договориться чтобы, не откладывая в долгий ящик, до конца года первое заседание прошло либо в Душанбе, либо в России». Заседания должны проходить каждый год, указал спикер Госдумы. Первое может состояться до конца года.

Володин призвал как можно скорее обеспечить законодательное сопровождение решений президента РФ Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Наши отношения — это отношения больше, чем стратегических партнеров. Это отношения союзников», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, состоялась встреча Володина с Рахмонов, где говорилось об интенсификации отношений между странами, как в политической сфере, так и экономической.

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