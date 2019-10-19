Дамаск, , 08:23 — REGNUM Российские журналисты впервые побывали на покинутой американскими военными баще в провинции Алеппо на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом пишет газета «Известия».

Напомним, что американские военные спешно оставили несколько своих баз на севере Сирии после того, как турецкая армия началась наступление в этом районе в рамках военной операции «Источник мира», направленной против сирийских курдов.

Данная база расположена рядом с населенным пунктом Умм-Миаль недалеко от города Манбидж. Группу российских корреспондентов сопроводили на базу российские военные.

Эта база, а также аналогичная ей база в районе населенного пункта Дадат к северу от Манбиджа были развернуты США в 2017 году, когда курдские формирования, активно поддерживаемые американцами, освободили этот регион от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда американцы активно поддерживали курдов и помогали им патрулировать северные районы Сирии.

Судя по оборудованию на базе, здесь американские военные координировали действия боевой авиации. По внешнему периметру базы расположены сторожевые вышки с осветительными фонарями. База обнесена заграждениями из габионов — быстросборных заграждений в два человеческих роста, сделанных их каркасов из проволоки и плотной ткани. Эти конструкции быстро заполняются песков с помощью погрузчика и служат надежным прикрытием.

Внутри базы находятся две вышки связи и трансформаторные будки, а также палатки для гарнизона. Практически все оборудование базы находится в рабочем состоянии.

Сейчас местность вокруг базы патрулирует российская военная полиция.